Documentaire



C’est l’été austral en Argentine. Buenos Aires, la capitale la plus européenne du continent sud

américain change de rythme et prend ses quartiers d’été. Beaucoup de Portenos, les habitants

de la ville, sont en vacances. C’est donc une mégalopole moins bruyante, moins polluée, plus

festive que jamais qu’Alexandra va explorer. Que se passe-t-il à Buenos Aires à l’heure d’été ? Cinq ans après la crise économique de 2001, à quoi ressemble cette cité des « Bons vents » et comment vivent ses habitants ?

Entre les rythmes du carnaval, les voix des Mères de Mai qui continent à se battre, les accords

sensuels du tango ou la contestation du théâtre underground, Alexandra découvre les sons qui

font battre le cœur de cette capitale, devenue depuis deux ans, la ville la plus vogue

d’Amérique latine.

Réalisateur : ALEXANDRA LEROUX

ARNAUD LEGOFF