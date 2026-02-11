Documentaire

Désormais, les croisières ne sont plus réservées à une clientèle aisée et touchent un plus large public. Pour démocratiser ce type de tourisme, les grandes compagnies et les voyagistes redoublent d’efforts et d’imagination, et les paquebots s’apparentent à de véritables clubs de vacances : restaurants, discothèques, cinémas, piscine, casinos, tout est fait pour occuper les passagers. Mais qui sont ces nouveaux adeptes des croisières ? Comment les compagnies s’organisent-elles pour offrir le meilleur aux vacanciers ?

Un documentaire de Julie Simon et Franck Vrignon