Documentaire

Bienvenue à Hainan, le Saint-Tropez chinois, un véritable paradis tropical devenu la nouvelle destination de rêve des millionnaires chinois. Entre plages idylliques, yachts de luxe, palaces somptueux et centres commerciaux haut de gamme, l’île se transforme à toute vitesse en un lieu de vacances exclusif où la jet-set chinoise se laisse aller à tous ses excès. Des soirées sur les yachts aux salons du luxe, découvrez un style de vie balnéaire bling-bling où les plus grandes marques rivalisent d’attention pour choyer les nouveaux riches. Suivez-nous dans ce monde où l’été dure toute l’année et où tout, ou presque, semble à la portée des plus fortunés. Un reportage au cœur de l’île d’Hainan, pour ceux qui rêvent de luxe et de démesure !