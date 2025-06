Documentaire

Il n’y a pas si longtemps, l’Albanie vivait sous l’un des régimes les plus fermés et oppressifs d’Europe. Aujourd’hui, la beauté naturelle et le dynamisme touristique semblent effacer peu à peu les traces de cette époque sombre, offrant aux visiteurs une vision d’une nation résolument tournée vers l’avenir. Pétri dans le moule méditerranéen, le pays a en effet connu le rayonnement de toutes les grandes civilisations riveraines : Grecs, Romains, Byzantins, Ottomans, Vénitiens, et les premiers d’entre tous, les Illyriens, ancêtres directs des Albanais. Tous ont laissé leur empreinte. Comment l’Albanie a-telle réussi à se réinventer : voici quelques éléments de réponse en compagnie de Sophie Jovillard.