Durant 70 ans, au Moyen Age, Avignon a servi de résidence aux papes. Cet âge d’or a vu l’édification de nombreux monuments religieux, comme le Palais des papes, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Depuis 1947, le Festival d’Avignon fait la renommée de la ville, attirant de très nombreux touristes et amateurs de spectacle vivant. Tiga, qui y fait escale pour le magazine, a trouvé l’endroit idéal pour un week-end sous le soleil du Vaucluse.
Au sommaire :
– Le Palais des Papes, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, accueille plus de 600 000 visiteurs par an
– Le Festival d’Avignon : depuis 1947, il fait la renommée de la ville
– Le mistral, le vent qui rend fou
– L’ail de Piolenc
– La reconversion de monuments religieux
– Les sports «pleine nature»
– Les gens du Rhône