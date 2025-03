Documentaire

En Irlande, Myrtle Allen est une icône… Une icône de la gastronomie qui n’a pas perdu son sens de l’humour ! Elle a créé, il y a 50 ans, le premier restaurant à la campagne de la région de Cork. Depuis, son établissement est devenu une référence. Produits frais et cultivés sur place, une cuisine simple et saine… C’est le secret majeur de Myrtle. Dans son sillage, toute la famille s’est mise aux fourneaux. Darina, sa belle fille, a créé une école de cuisine sur la ferme familiale, la Ballymaloe Cookery School. Les stagiaires y viennent du monde entier pour découvrir, grandeur nature, les plats et les recettes du clan Allen. Un potager incroyable, un jardin aux mille saveurs, des vaches, des volailles et un verger extraordinaire… Tout un monde de saveurs et de senteurs, entre mer et campagne. Un documentaire de Bertrand Edel/Christian Auxemery/Michel Magnien