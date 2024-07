Documentaire

Département des Pyrénées frontalier de l’Espagne et d’Andorre, l’Ariège a su conserver ses traditions et son authenticité dans une nature encore préservée. Une grande partie de son territoire est un parc naturel régional, qui abrite une variété exceptionnelle de faune et de flore. La transhumance – la migration saisonnière des moutons, des vaches et des chevaux de Merens – est encore active.