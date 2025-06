Documentaire

De la Vendée à la Charente-Maritime, cet épisode met le cap sur cinq îles de l’océan Atlantique. Qu’elles soient touristiques ou sauvages, maritimes ou plus terriennes, elles possèdent toutes cette touche d’authenticité qui les rend belles et attractives. La balade débute avec Oléron, la lumineuse, se poursuit avec les îles vendéennes d’Yeu et de Noirmoutier avant de s’achever avec deux endroit particulièrement préservés : l’île d’Aix et l’île Madame.

Réalisé par François Chayé

© MORGANE PRODUCTION