Documentaire

Darragh a quatorze ans et quand il sera grand il veut être jockey. En attendant d’avoir l’âge légal pour décrocher sa licence, il court sur le circuit des 10-15 ans, un circuit quasi professionnel créé en Irlande tout spécialement pour les enfants. Avec une vingtaine de courses par an dans les conditions d’une vraie compétition, ce circuit donne aux petits jockeys l’expérience, la pratique, l’assurance dont ils auront besoin sur le circuit des grands… Pour Darragh, la prochaine course a lieu sur la plage de Glenbeigh dans la baie de Dingle. Là-bas, une fois de plus, il va rencontrer Jack, son rival de toujours et le champion absolu du circuit depuis déjà trois ans. Un documentaire de Sandrine Léonardelli/Patrick Meheut.