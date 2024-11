Documentaire



La cité de la Ninfa, en Italie, dès l’antiquité, puis au XIIème siècle, connaît un développement très important. Une famille noble, les Caetani, en est propriétaire. Mais au XIVe siècle, les guerres civiles et la malaria déciment la population. Il faut attendre le XXème siècle pour que trois générations de femmes de la famille Caetani – Ada, Marguerite et Lelia – se passionnent pour le lieu et créent un jardin sur les ruines de l’ancienne cité. Dans un savant mélange, nature sauvage et plantes ornementales se faufilent entre les ruines.

Un film de Aloïs-Marie LENOAN

© BO Travail !