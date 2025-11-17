Près de 20 000 mobil-home se vendent chaque année en France et on en compte près de 250 000 sur notre territoire ! Depuis une vingtaine d’années, les constructeurs rivalisent d’imagination : finie l’image un peu kitch de boite en carton sur roues, la nouvelle génération de mobil-home a cuisine toute équipée, décoration tendance et même parfois spa intégré ! Mais le rêve a un prix : un mobil-home neuf coûte entre 20 000 et 60 000 euros. Alors pour se l’offrir à moindre frais, certains ont trouvé des solutions.
Chaîne : M6
Émission : 100% Mag
Patrick Spica Productions