Nous vous proposons de découvrir le Château de Rambouillet et l’un de ses joyaux, la Laiterie de la Reine !
Nous vous proposons de découvrir le Château de Rambouillet et l’un de ses joyaux, la Laiterie de la Reine !
Chambord : Visite du plus grandiose des châteaux de la Loire
Le phare de l’Île Vierge est le plus haut d’Europe ! Ce géant de pierre est d’une grande utilité...
Saint-Pétersbourg, la ville de tous les extrêmes. Un documentaire de Saskia Weber
Alexandre Mostras se rend dans la petite ville de Michoacán, l’un des plus pittoresques état du Mexique par sa...
Tous les ans, au printemps, les démons Makishi, les esprits des ancêtres, ressuscitent le temps de l’initiation. Coiffés de...
À Perth, on commence sa journée sur les vagues
Rencontre avec Edouard Guyot jeune propriétaire du Château de Vaux.
Le département du Gard, niché au cœur de la région Occitanie dans le sud de la France, est une...
On connaît bien sûr La Guadeloupe pour ses plages paradisiaques, mais l’archipel est aussi réputé pour ses chutes, cascades...
A 10 heures de vol de Paris, l’île de Saint-Barthélemy. Une destination de rêve très prisée par la jet...
Et si on partait autour du monde ? Ils l’ont rêvé sur les bancs de l’amphi. Les proches, les...
Depuis longtemps, les sports d’hiver ont fait la renommée de Gérardmer, capitale des Hautes Vosges. La ville a accueilli...
Philippe Gougler traverse la Mongolie du nord au sud, en empruntant la seule ligne ferroviaire ouverte aux voyageurs. Sa...
Survolez le Kilimandjaro avec Philippe Gougler. Il est considéré comme le point culminant du continent africain, avec une hauteur...
La découverte d’un pays, d’une culture…par son biais le plus intime… Aurélie et Laurent, voyageurs passionnés ont eu un...
Le Nebbio est une région naturelle de Haute-Corse s’étendant autour de Saint-Florent, situé à l’ouest du Cap Corse et...
Ile volcanique gorgée de soleil au cœur de la Méditerranée, la Sicile est comme accrochée à l’extrémité de la...
Le peuple Huaorani vit dans la région amazonienne de l’Équateur, en Amérique du Sud. Dans les années 1970, l’exploitation...
Le bouddhisme a trouvé au Japon sa forme la plus pure avec le zen, qui met l’accent sur le...
Minorque, la petite perle des Baléares, offre à ses visiteurs une richesse inépuisable de paysages envoûtants, de traditions séculaires...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site