C’est l’un des plus grands rassemblements religieux de la planète. Chaque année, 3 millions de pèlerins du monde entier accomplissent le pèlerinage à La Mecque. Une ville moderne de 2 millions d’habitants au beau milieu du désert devenue la capitale d’un business religieux florissant. Une manne financière pour l’Arabie Saoudite, qui a mis en place une logistique hors norme pour accueillir toujours plus de fidèles.