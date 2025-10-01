Documentaire

Ils sont apprentis bergers ou encore gardes dans les parcs nationaux de Guadeloupe et des Pyrénées. En compagnie d’historiens, de paysagistes ou d’agriculteurs, tous se battent pour faire vivre et préserver des patrimoines exceptionnels.

Sur l’archipel de la Guadeloupe, Fabien salles vient de prendre ses fonctions de garde dans le parc national, le premier crée outre-mer. Il découvre une gigantesque forêt tropicale, gravit le volcan toujours en activité de la Soufrière et navigue vers la fragile mangrove de Pointe à Pitre et les îlets de Petite-Terre, un sanctuaire animal et végétal.

Sur les contreforts du volcan, Victor Nelson et son fils Joël se sont battus pour relancer une culture qui avait presque disparu : le café.

Comme eux, le botaniste Félix Lurel conserve la mémoire des plantes endémiques de l’île. A la tête de son association Biodiversité, il sillonne la vallée de Beaugendre pour recenser et faire connaître à ses habitants les plantes oubliées.

A 7200 kilomètres des eaux bleu turquoises des caraïbes, le massif des Pyrénées constitue une frontière naturelle entre l’Espagne et la France.

Pharmacien à la retraite, fils de paysans, Robert Pujol est amoureux de ses montagnes natales. Depuis 20 ans, il sillonne les hautes vallées d’Aure et d’Ossau pour inventorier les trésors de l’art roman.

A 31 ans, après avoir parcouru la planète, Romain Mouton a choisi de devenir berger. Elève depuis deux ans au lycée des métiers de la montagne, nous avons suivi ses premiers pas de gardien de troupeau au col d’Escalette. Cette force de la nature symbolise la relève d’un métier menacé.

Au cœur de la Vallée d’Aspe, sur la route du Somport, René Rose un passionné veille et restaure un chef-d’œuvre de l’architecture militaire : le fort du Portalet. Construit sur une falaise, monument oublié de notre histoire, le régime de Vichy y a fait enfermer ceux qu’il considérait comme les responsables de la défaite. Paul Reynaud, Edouard Daladier et Léon Blum y ont séjourné. Ironie de l’histoire, à la sortie de la guerre, Philippe Pétain y est incarcéré à son tour, sur ordre du général de Gaulle.

Les Pyrénées et la Guadeloupe, deux régions mais une seule passion : la préservation de notre patrimoine.

Première diffusion : 12/01/2011

Un reportage de Philippe POIRET