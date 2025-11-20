Documentaire

Philippe Fruitier est photographe aérien et survole depuis quinze ans les paysages du Nord de la France pour témoigner avec ses clichés de la richesse de sa région. Au cœur de la vallée de la Canche, Il nous fait découvrir un monument millénaire et majestueux : la chartreuse de Neuville. Aujourd’hui, une association redonne vie à cette ancienne abbaye.Avec Najma Maziz une jeune urbaniste, il survole l’ancien bassin minier avec ses cités ouvrières crées au 19ème siècle. Ensemble, ils constituent un dossier pour inscrire ce site au patrimoine mondial de l’Unesco.Surplombant les mines, les terrils sont aujourd’hui des espaces naturels protégés. Pour Vincent Cohez, naturaliste et petit-fils de mineur, les « montagnes du nord » ne sont pas noires. Elles sont vertes comme la forêt qui les recouvre aujourd’hui et qui abrite une faune et une flore sauvages aux portes des villes.Aux portes de Saint-Omer, Rémi Colin protège avec son association un des plus grands marais de France, l’Audomarois. Au cœur de ce labyrinthe de canaux édifié au 10ème siècle par des moines venus de Hollande, il relance la fabrication des bacoves et des escutes, les barques traditionnelles du marais.Au cœur des falaises de craie de la côte d’Opale, dans un sanctuaire naturel, un jeune berger emmène pour la première fois ses brebis pâturer entre le cap Blanc-Nez et le cap Gris-Nez. Quentin Tellier participe à un programme de protection des fragiles landes herbeuses surplombant la mer du Nord.Fou de char à voile, Alexandre Gauthier a repris et modernisé le restaurant familial de la Madelaine-sous-Montreuil. Classé parmi les cent meilleurs chefs du monde et inspiré par l’atmosphère iodée des grandes plages de la région qu’il parcourt depuis l’enfance, il travaille avec les meilleurs producteurs locaux et réinvente son menu tous les soirs.Dans les grandes villes des Flandres et de l’Artois, les hôtels de ville sont surmontés par des tours monumentales, les beffrois. Édifiés au Moyen-Âge et véritables emblèmes du Nord-Pas-de-Calais ils abritent encore des carillons qui rythment la vie des habitants. Stefano Coletti est le 35ème carillonneur du beffroi de Douai. Tous les jours, il enseigne à des jeunes douaisiens la maîtrise de cet instrument unique.Aux pieds du beffroi d’Arras un archéologue hors du commun travaille sur un passé plus récent, celui de la grande guerre. Alain Jacques nous entraîne dans les Carrières Wellington, un fantastique dédale de galeries souterraines, une véritable ville sous la ville. Il continue d’y explorer les kilomètres de cavités qui ont servi d’abri à 24OOO soldats britanniques en 1916.Témoin d’une autre histoire, celle des grandes invasions médiévales dans l’Avesnois, le château défensif de Potelles appartient à la même famille depuis plus de 5OO ans. Restaurateur d’art autodidacte, Philippe Delsart entraîne dans son sillage les meilleurs artisans de la région pour refaire à neuf le pont-levis de ce monument qui abrite un chef-d’oeuvre, une « poutre de gloire » en bois du 17ème siècle.Photographe, bénévoles, urbaniste, charpentier de marine, berger, naturaliste, archéologue ou artisan, ils ont tous le Nord au cœur.

Première diffusion : 07/03/2012

Un reportage de Dominique Lenglart

