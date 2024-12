Documentaire

Coincée entre le massif des bauges et celui de la chartreuse, Chambéry la savoyarde est bien plus qu’une porte d’entrée sur les alpes. C’est une cité historique, ancienne capitale du duché de Savoie rattachée à la France en 1860 seulement. Qui dit capitale, dit patrimoine architectural remarquable : son château des ducs de Savoie bien sûr, mais aussi de nombreux bâtiments dont plus surprenant, son » Sénat de Savoie », aujourd’hui reconverti en palais de justice…Itinéraires bis vous emmène à la découverte de la ville d’aujourd’hui, une ballade qui débute avec une chambérienne « pure sucre » : Mercotte, reine de la pâtisserie et bloggeuse culinaire. A 70 ans passés elle défend avec humour et énergie la qualité de vie de la ville où elle a grandi. Nous irons ensuite à la rencontre d’élèves en chaudronnerie qui a leur façon rendent hommage au patrimoine de la ville. Depuis la rentrée ils se sont lancés dans la construction d’un éléphant en acier sur le modèle de ceux qui ornent la fontaine de la ville. Mais cette découverte de l’esprit savoyard ne serait pas complet si Julie HULIN et son équipe n’allaient pas faire un tour du côté du restaurant solidaire « le bruit qui court » ouvert il y a deux ans et où on déguste des plats faits maison tout en offrant, au moment de l’addition, à manger à ceux qui ne peuvent pas aller au restaurant. Et pour terminer cette balade dans une ville « inattendue » nous irons faire une escapade dans la petite station de Saint-Francois Longchamp où Christian donne depuis 20 ans des cours de handiski.