Documentaire

A Iriomote, dans leur atelier, Akiko et son mari, Kinsei vivent un rapport particulier au temps et à la nature.

Dans sa famille, Akiko est la troisième génération de tisserande. Elle a été formée par un maître japonais considéré dans son pays comme un trésor national vivant. Kinsei, lui, plante sur leur ile les plantes qui vont servir à la fabrication de la teinture.

Ici, tout provient de la Terre et tout revient à la Terre.

Rencontre des plus émouvantes avec un couple inspirant.

Documentaire : Au fil du monde – Japon

Réalisation : Isabelle Dupuy Chavanat & Jill Coulon

