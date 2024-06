Documentaire



L’Andalousie est une terre de contrastes à la croisée de l’Afrique et de l’Europe. Située à l’extrémité Sud de la péninsule ibérique, bordée par l’océan Atlantique et la mer Méditerranée, l’Andalousie est un véritable carrefour des civilisations romaines, wisigoths et arabes.

Paysages, culture, artisanat et patrimoine exceptionnels font de cette région une destination incontournable.

Un film de Julien Bur

Droits réservés Ampersand