Tirant son nom de la couleur dont les falaises de craie se parent au plus près de la mer, la Côte d’Albâtre, longue de 130 kilomètres, court du Havre au Tréport en passant par Dieppe et Fécamp. Elle est ainsi la plus grande côte de falaises européennes. Célèbre pour son aiguille d’Étretat, la région s’enorgueillit également de richesses agricoles – culture du cresson et du blé dans l’arrière-pays -, d’une histoire maritime unique en France, de chantiers navals et de loisirs insolites. Tiga, aux commandes de l’émission cette semaine, part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre ce beau coin de Normandie.