Documentaire

La série documentaire qui sillonne l’Hexagone pose aujourd’hui ses valises dans le sud de la France, en Ariège, un département préservé où la nature occupe une place privilégiée. Le voyage commence par la ville de Foix et la visite de son incontournable château. Direction ensuite le Couserans et ses vallées enclavées, où l’on peut suivre la migration des chevaux de Mérens, joliment surnommés les Princes noirs d’Ariège. Au pied des montagnes, Saint-Lizier regorge de trésors médiévaux, comme des églises et des cloîtres romans. L’émission termine enfin son périple dans le Pays d’Olmes en Pays cathare, pour découvrir l’incroyable château de Montségur et la cité insolite de Mirepoix.