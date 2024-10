Documentaire



Plongée au cœur de la plus grande gare du monde, Grand Central à New York, où près d’un million de personnes la traversent chaque jour. Un train y arrive toutes les trois minutes, faisant de cet endroit une véritable ville dans la ville. Nicolas, installé à New York depuis 15 ans, y vient d’ouvrir un nouveau restaurant. Julie, directrice financière de 37 ans, prend le train chaque matin et a ses habitudes au marché de produits frais de la gare. Jacques Torres, le chocolatier français le plus célèbre des États-Unis, y possède une boutique qui connaît un pic de ventes après Noël. Camille, 26 ans, jeune fille au pair, profite de ses week-ends pour rejoindre ses amies à Grand Central et sortir à Manhattan jusqu’à l’aube.