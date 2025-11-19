Documentaire

Krachs est un documentaire sur l’histoire de la finance et des crises qui l’ont secoué, de 1929 à nos jours. Le 6 octobre 2008, les Bourses du monde entier entament leur descente aux enfers. La panique s’empare de la Bourse après la faillite retentissante de Lehman Brothers, la première d’une banque aussi puissante. Le grand public découvre alors un continent étrange et inquiétant, celui du shadow banking system, le système bancaire de l’ombre, peuplé de traders, de fonds spéculatifs, de produits structurés, de ventes à terme, de spéculations à la baisse, de paradis fiscaux, d’actifs toxiques. Dans le chaos ambiant, un vieil acteur qu’on croyait retiré a fait son comeback : l’Etat.En s’arrêtant sur plusieurs dates-clés, ce film s’attache à remonter le compte à rebours qui a mené à la crise actuelle : l’avènement du néolibéralisme avec l’élection de Ronald Reagan, le « big-bang » de la city en octobre 1986, la première alerte d’octobre 1987, le début de l’interminable crise japonaise en décembre 1989, la profusion de crédit à partir de septembre 2001, la crise des subprimes à l’été 2007. Un grand nombre d’archives permettent d’expliquer le contexte politique et social de chaque période dans laquelle ont évolué la finance internationale, la culture de l’argent roi, la starification des chefs d’entreprise et la magie du boursicotage. 80 ans après 1929, un an après 2008, l’idée de ce documentaire est de décrypter et de comprendre les krachs boursiers qui nous ont conduits à la crise d’aujourd’hui.

Les Intervenants : Patrick Artus, Directeur de la Recherche et des Études économiques de NATIXIS, professeur associé à l’Université de Paris ISorbonne et professeur à l’École polytechnique (depuis 1993) ; Nicolas Baverez, docteur en histoire, agrégé de sciences économiques et sociales, ENA, éditorialiste au Point et au Monde ; Daniel Cohen, professeur d’économie à l’Ecole normale supérieure ; Marc Fiorentino, PDG de la société de Bourse EuroLand Finance, chroniqueur à BFM et à La Tribune, auteur de Un trader ne meurt jamais (roman, Robert Laffont, 2009) et de Tu seras un homme riche mon fils ! (Essai, 2005) ; Eric Le Boucher, directeur de la rédaction d’Enjeux-Les Echos, ancien chroniqueur du Monde ; André Levy-Lang, ancien président du directoire du groupe Paribas ; Bernard Maris, économiste, agrégé et docteur en économie, écrivain et journaliste ; André Orlean, directeur de recherche au CNRS, directeur d’études à l’EHESS, polytechnicien, docteur en économie, membre du conseil scientifique et de l’Autorité des marchés financiers, auteur du Pouvoir de la finance (Odile Jacob, 1999) ; Marc Touati, directeur général délégué de la société d’investissement Global Equities, président de l’ACDE (Association pour la connaissance et le dynamisme économiques).

Réalisé par Sylvain Bergère. Auteur Stéphane Osmont