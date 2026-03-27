S’il y a bien un univers qui a envahi les maisons des français ces dernières années, c’est celui des plantes. La grande tendance du moment, que ce soit à l’extérieur comme à l’intérieur, ce sont les arbustes, les arbres et notamment les oliviers. Cela peut paraitre surprenant, car cet arbre sublime synonyme de soleil et de la méditerranée, on le croyait destiné aux climats du sud, mais il est en train de se répandre dans toute la France jusqu’aux coins les plus froids et les plus humides de notre pays. Aujourd’hui toutes les jardineries en vendent. Comment la tendance de l’olivier s’est-elle développée ? D’où proviennent ces arbres et ces arbres sont-ils vraiment adaptés à tous les climats ?

Un documentaire de Guillaume Porteu