La gestion locative est un facteur déterminant pour la réussite d’un investissement immobilier. C’est pourquoi il est important de bien réfléchir à ce sujet, même avant l’achat d’un bien. En réalité, vous avez la possibilité de gérer votre propriété vous-même ou de faire appel à une agence. Toutefois, chacune de ses options a ses avantages et ses inconvénients. Découvrez ici la meilleure solution pour la gestion de vos biens immobiliers.

Quel est l’intérêt de s’occuper soi-même de la gestion de son bien immobilier ?



Le premier avantage de s’occuper soi-même de son bien immobilier, c’est de faire des économies. En effet, lorsque vous faites appel à une agence immobilière, cette dernière peut prendre comme commission jusqu’à 10 % des loyers qui sont perçus.

Par ailleurs, quand vous ne faites pas l’option de déléguer, vous avez le contrôle total sur la situation. C’est vous-même qui choisissez les locataires, le montant des loyers et les travaux à entreprendre sur le terrain. Vous évitez ainsi les mauvaises surprises que peut causer la présence d’un intermédiaire.

En outre, en faisant le choix de vous occuper de la gestion locative de vos biens, vous gagnez en expérience. En réalité, vous êtes responsable de toutes les démarches administratives et juridiques. En quelques années, vous pouvez développer toutes les compétences nécessaires pour créer un parc immobilier sur le long terme. Néanmoins, la gestion locative demande du temps. Il est donc parfois préférable de confier votre bien à une compagnie de gestion locative immobilière dans les Laurentides pour vous occuper d’autres tâches plus importantes. C’est la meilleure option si vous avez un emploi à temps plein et que vous habitez à Montréal.

Pourquoi faire appel à une agence pour sa gestion locative ?



Déléguer la gestion locative de son bien immobilier possède de nombreux avantages.

Gagner du temps

Le principal atout de la délégation de la gestion d’un bien immobilier locatif, c’est bien évidemment le gain de temps. Une agence de gestion locative s’occupe absolument de tout ce qui concerne l’appartement ou la maison.

Elle prend en charge les entrées et les sorties des locataires. Elle s’occupe des travaux et perçoit les loyers. Elle se charge également des démarches administratives et juridiques. Vous gagnez un temps précieux que vous pouvez mettre au service d’autres activités plus importantes et génératrices de revenus.

Faire appel à une agence est une excellente idée, quand vous avez de nombreux biens locatifs comme le projet de condos locatifs à Mirabel dans la ville de Montréal.

Obtenir les loyers à bonne date

Les agences immobilières se chargent d’étudier les dossiers des locataires avant de les accepter. De même, elles mettent en place des conditions strictes pour s’assurer que le locataire est solvable. De ce fait, cette analyse préalable permet de limiter le risque de loyers impayés.

En outre, certains professionnels vous proposent une garantie de loyers impayés pour couvrir vos arrières. Cette initiative est essentielle pour s’assurer de la rentabilité de votre investissement l’immobilier locatif.

Profiter des services d’un expert

Quand vous faites appel à une agence immobilière, vous profitez de nombreux services. En effet, la structure met à votre disposition un personnel doté d’une expertise juridique et administrative. De plus, en cas de travaux de réparation ou de rénovation, l’entreprise dispose d’un réseau d’artisans professionnels auquel elle peut faire appel. Vous profitez donc de travaux de qualité.