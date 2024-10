Documentaire



Au Pérou, au cœur de la Cordillère des Andes, érigée à 2430m d’altitude, sur une crête rocheuse, entourée de falaises abruptes battues par les pluies, s’élève la cité du Machu Picchu. Foulée par plus de 800 000 visiteurs par an, cette cité inca, construite au milieu du 15ème siècle, à l’apogée de l’empire, demeure aux yeux de beaucoup la création urbaine la plus stupéfiante et la plus énigmatique de cette civilisation. Exploration, science, construction… Scruté depuis son cœur comme depuis l’espace, peu à peu, le Machu Picchu s’effeuille et se révèle … à toutes les échelles.