Documentaire

Les chroniques arabes du XIVe siècle bruissent d’une rumeur : par-delà le désert du Sahara, un empereur noir, Mansa Moussa, et sa cour ont traversé les terres de l’islam pour se rendre en pèlerinage à La Mecque, en séjournant dans la capitale du monde islamique d’alors, Le Caire…

Fournie en or et en précieux cadeaux, cette démonstration de puissance et de symboles révèle au monde musulman, ébranlé par le pouvoir des nomades des steppes de l’Asie centrale mongole, que la propagation de la révélation de Mahomet a bâti un arrière-monde qui est aussi la principale source d’approvisionnement des empires en or et en esclaves.

Documentaire disponible jusqu’au 31/12/2027