Ressources Dans la même catégorie

Podcast L’espionnage au Moyen Âge Si l’espionnage existe depuis l’Antiquité, il a surtout fasciné le XXe siècle. Le sujet est à la mode dans...

Podcast Qui étaient les Assassins ? Loin de l’image véhiculée par les récits de Marco Polo dans le Livre des merveilles ou encore de nos...

Podcast Léonard de Vinci, génie usurpé ? On l’oublie mais, de son vivant, Léonard de Vinci était célèbre, non comme artiste, mais comme ingénieur pour ses...

Article Charles de Valois, l’homme qui voulait désespérément être roi Si Charles de Valois, frère de Philippe le Bel, est un tant soit peu connu du grand public, c’est...

Documentaire 911 : le traité historique entre les Rus’ et les Byzantins Les Rus’ ne parviennent pas à prendre Constantinople, mais leur puissance pousse les souverains de la ville à traiter...

Podcast Qui a tué Agnès Sorel, la favorite de Charles VII ? Agnès Sorel est la première favorite officielle de l’histoire de France. Sa mort dans des circonstances troubles a achevé...

Article 4 infos insolites sur le Machu Picchu Le Machu Picchu, perché dans les Andes péruviennes, fascine chaque année des millions de voyageurs venus du monde entier....

Documentaire L’Alcazaba de Malaga, bastion imprenable de l’Espagne L’Alcazaba de Malaga, joyau architectural et historique de l’Espagne, se dresse majestueusement sur les hauteurs de la ville andalouse,...

Documentaire Montségur, la forteresse des Cathares Le château de Montségur est l’un des symboles de la résistance des Cathares face à l’Église catholique. C’est en...

Documentaire Vannina d’Ornano Connaissez-vous Vannina d’Ornano? Petite fille du vice roi de Corse Vincentello d’Istria , elle a 18 ans quand elle...

Documentaire Le crépuscule des dieux (1/2) Ce documentaire romancé met en scène, à travers la rencontre d’un scalde viking et d’un moine chrétien, l’implantation de...

Documentaire Prague : les encres cachées du Moyen Âge À Prague, des étudiants explorent les secrets des manuscrits médiévaux au cœur de la Bibliothèque nationale de République Tchèque....

Article Les fils de Gengis khan Ce n’est évidemment pas un hasard de l’histoire si Gengis Khan a tant marqué l’histoire de la Chine. Rares...

Article Les mystères du Machu Picchu Dans les hauteurs spectaculaires des Andes péruviennes se trouve un lieu empreint de mystère et de fascination : la...

Conférence L’empire mérovingien : Ve-VIIIe siècle L’empire mérovingien, qui s’étend du Ve au VIIIe siècle, constitue une période charnière de l’histoire médiévale européenne, marquant la...

Documentaire Le making of des prophéties de Nostradamus Nostradamus est connu pour quelques-unes de ses prophéties les plus controversées, de la mort du Roi Henri II de...

Documentaire Groenland, l’épopée viking L’archéologue Peter Eeckhout raconte la conquête d’une terre inhabitée, le Groenland, par le chef Viking Erik le Rouge en...

Documentaire Des grottes au cosmos | La grande histoire des peuples d’Amérique Cette série documentaire en quatre épisodes vous emmènes au fil de treize mille ans d’histoire. Premier volet : des...