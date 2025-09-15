Les Sires (ou Seigneurs) de Beaujeu, l’un des lignages féodaux les plus anciens et influents du Moyen Âge en France, dont la seigneurie a donné son nom au Beaujolais.
Si l’espionnage existe depuis l’Antiquité, il a surtout fasciné le XXe siècle. Le sujet est à la mode dans...
Loin de l’image véhiculée par les récits de Marco Polo dans le Livre des merveilles ou encore de nos...
On l’oublie mais, de son vivant, Léonard de Vinci était célèbre, non comme artiste, mais comme ingénieur pour ses...
Si Charles de Valois, frère de Philippe le Bel, est un tant soit peu connu du grand public, c’est...
Les Rus’ ne parviennent pas à prendre Constantinople, mais leur puissance pousse les souverains de la ville à traiter...
Les Vikings étaient aussi de grands commerçants et ont beaucoup voyagé pour échanger leurs fourrures.
Agnès Sorel est la première favorite officielle de l’histoire de France. Sa mort dans des circonstances troubles a achevé...
Le Machu Picchu, perché dans les Andes péruviennes, fascine chaque année des millions de voyageurs venus du monde entier....
L’Alcazaba de Malaga, joyau architectural et historique de l’Espagne, se dresse majestueusement sur les hauteurs de la ville andalouse,...
Le château de Montségur est l’un des symboles de la résistance des Cathares face à l’Église catholique. C’est en...
Connaissez-vous Vannina d’Ornano? Petite fille du vice roi de Corse Vincentello d’Istria , elle a 18 ans quand elle...
Ce documentaire romancé met en scène, à travers la rencontre d’un scalde viking et d’un moine chrétien, l’implantation de...
À Prague, des étudiants explorent les secrets des manuscrits médiévaux au cœur de la Bibliothèque nationale de République Tchèque....
Ce n’est évidemment pas un hasard de l’histoire si Gengis Khan a tant marqué l’histoire de la Chine. Rares...
Dans les hauteurs spectaculaires des Andes péruviennes se trouve un lieu empreint de mystère et de fascination : la...
L’empire mérovingien, qui s’étend du Ve au VIIIe siècle, constitue une période charnière de l’histoire médiévale européenne, marquant la...
Nostradamus est connu pour quelques-unes de ses prophéties les plus controversées, de la mort du Roi Henri II de...
L’archéologue Peter Eeckhout raconte la conquête d’une terre inhabitée, le Groenland, par le chef Viking Erik le Rouge en...
Cette série documentaire en quatre épisodes vous emmènes au fil de treize mille ans d’histoire. Premier volet : des...
Au XIe siècle, les cathédrales gothiques ne sont pas seulement des merveilles architecturales, elles incarnent aussi le pouvoir économique...
