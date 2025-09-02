Saviez-vous qu’au VIIIème siècle, les raids vikings ont en grande partie favorisé la christianisation du monde viking? Dépeints avec effroi par les chroniques des Clercs du IXème siècle, les raids vikings sont souvent vus comme une page violente et traumatisante de l’histoire de France. Et pourtant, ces incursions accompagnent l’essor de l’évangélisation et de la christianisation des pays scandinaves (Suède, Danemark, Norvège). Stéphane Coviaux revient sur cette christianisation, loin de caricatures et des mythes, loin de l’image d’Épinal d’un missionnaire oppresseur, imposant sa foi au mépris des us et coutumes du pays. La christianisation doit être progressive et s’intégrer aux civilisations préexistantes. Ce phénomène était d’ailleurs bien plus lié à un processus interne aux sociétés vikings qu’à une entreprise de domination des populations occidentales : un acte diplomatique et une opportunité pour la plupart des chefs scandinave.