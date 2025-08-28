En Orient, la traite des esclaves était alors un commerce lucratif et chaque empire voulait sa part du gâteau.
Perchée sur une crête, l’incroyable forteresse Peyrepertuse dans l’Aude est une merveille d’architecture, cousine du château de Carcassonne.
Située au cœur de la jungle luxuriante du Chiapas, au sud du Mexique, Palenque s’impose comme l’une des cités...
Saladin, de son nom complet Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb, est une figure historique dont l’image oscille constamment entre...
Quand on pense aux chevaliers, on imagine aussitôt des hommes nobles et puissants, vêtus d’armures étincelantes, montant fièrement leur...
A la fin du Moyen-Age, l’artillerie de siège a connu de tels progrès que l’architecture des châteaux forts s’est...
Qui étaient les Vikings ? Des pillards sans foi ni loi ou de fins stratèges politiques ? Portaient-ils des...
Espace multiple et complexe de l’époque médiévale, l’Empire carolingien a été administré par diverses institutions clés, mêlant pouvoir local...
Si les châteaux forts étaient pourvus de telles fortifications, c’était avant tout pour se défendre des engins de siège,...
D’Angkor, capitale de l’empire khmer disparu après six siècles de domination régionale, subsistent des ruines, retrouvées par des explorateurs...
La civilisation de Tiwanaku a pris naissance sur la rive sud du lac Titicaca, à plus de 3 800...
Les momies coptes livrent leurs secrets… C’est à une enquête minutieuse que se livrent des chercheurs pour analyser des...
« Et si cela n’avait pas eu lieu ? » Une plongée dans la grande histoire à travers les événements en...
La peste noire ou mort noire est le nom donné par les historiens modernes à une pandémie de peste,...
Les premières traces du peuple Maya apparaissent vers 1000 ans avant J. C., mais c’est vraiment à partir de...
Sans Saint Louis, l’histoire et la géographie du Gard aurait été totalement différente. Ce personnage légendaire, couronné en 1226...
Nikola Obermann nous dresse le portrait de Martin Luther à la mode de Karambolage.
Successeur du roi Hugues Capet, Robert le Pieux est le souverain de l’an mil. Son règne est marqué par...
Dans les hauteurs spectaculaires des Andes péruviennes se trouve un lieu empreint de mystère et de fascination : la...
Culture longtemps oubliée, la civilisation maya a pourtant un passé riche en mythes, en découvertes scientifiques et en constructions...
Comment la France est-elle devenue la fille aînée de l’Église ? Nos ancêtres du Moyen-Âge, les Francs, nous ont...
