Documentaire Le château de Peyrepertuse, la citadelle du vertige Perchée sur une crête, l’incroyable forteresse Peyrepertuse dans l’Aude est une merveille d’architecture, cousine du château de Carcassonne.

Article Palenque, la majestueuse et influente métropole des Mayas Située au cœur de la jungle luxuriante du Chiapas, au sud du Mexique, Palenque s’impose comme l’une des cités...

Podcast Vérités et légendes sur Saladin Saladin, de son nom complet Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb, est une figure historique dont l’image oscille constamment entre...

Article 4 infos insolites sur les chevaliers Quand on pense aux chevaliers, on imagine aussitôt des hommes nobles et puissants, vêtus d’armures étincelantes, montant fièrement leur...

Documentaire Protéger les châteaux forts face à l’artillerie A la fin du Moyen-Age, l’artillerie de siège a connu de tels progrès que l’architecture des châteaux forts s’est...

Conférence Qui étaient les Vikings ? Qui étaient les Vikings ? Des pillards sans foi ni loi ou de fins stratèges politiques ? Portaient-ils des...

Podcast Comment l’Empire carolingien était-il gouverné ? Espace multiple et complexe de l’époque médiévale, l’Empire carolingien a été administré par diverses institutions clés, mêlant pouvoir local...

Documentaire Engins de siège du Moyen-Age, au cœur de l’ingénierie militaire Si les châteaux forts étaient pourvus de telles fortifications, c’était avant tout pour se défendre des engins de siège,...

Documentaire 1431 La chute d’Angkor | Quand l’histoire fait dates D’Angkor, capitale de l’empire khmer disparu après six siècles de domination régionale, subsistent des ruines, retrouvées par des explorateurs...

Documentaire Tiwanaku, aussi mystérieux que Stonehenge La civilisation de Tiwanaku a pris naissance sur la rive sud du lac Titicaca, à plus de 3 800...

Documentaire La science se frotte aux momies dorées Les momies coptes livrent leurs secrets… C’est à une enquête minutieuse que se livrent des chercheurs pour analyser des...

Documentaire Bouvines, la France en péril « Et si cela n’avait pas eu lieu ? » Une plongée dans la grande histoire à travers les événements en...

Documentaire La mort noire La peste noire ou mort noire est le nom donné par les historiens modernes à une pandémie de peste,...

Documentaire Les premières traces du peuple Maya Les premières traces du peuple Maya apparaissent vers 1000 ans avant J. C., mais c’est vraiment à partir de...

Documentaire Saint Louis à Aigues-Mortes Sans Saint Louis, l’histoire et la géographie du Gard aurait été totalement différente. Ce personnage légendaire, couronné en 1226...

Documentaire Martin Luther Nikola Obermann nous dresse le portrait de Martin Luther à la mode de Karambolage.

Podcast Les rois francs : l’an mil de Robert le Pieux Successeur du roi Hugues Capet, Robert le Pieux est le souverain de l’an mil. Son règne est marqué par...

Article Les mystères du Machu Picchu Dans les hauteurs spectaculaires des Andes péruviennes se trouve un lieu empreint de mystère et de fascination : la...

Documentaire Les cités mayas éblouissantes : à la découverte de la civilisation légendaire Culture longtemps oubliée, la civilisation maya a pourtant un passé riche en mythes, en découvertes scientifiques et en constructions...