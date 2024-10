Documentaire

Pendant plus de trente ans, dès les années 1970, des scientifiques du monde entier ont cherché en vain le mystérieux volcan qui a engendré l’une des plus gigantesques éruptions explosives de ces dix mille dernières années. Les chercheurs savent qu’elle s’est déroulée vers la fin du Moyen Âge, au XIIIe siècle, et pensent qu’elle a dû bouleverser le climat planétaire. Mais, impossible de trouver le volcan coupable même si les impacts et les répercussions d’un tel événement laissent des traces dans la nature. Où se trouvait-il ? Mystère total !