Dans son roman Le Fléau de Dieu, paru chez Flammarion, Andrea Japp raconte les ravages de la Grande Peste,...
L’histoire médiévale est souvent dépeinte comme une fresque brutale, un affrontement binaire entre deux mondes que tout oppose. Pourtant,...
Franck Ferrand nous fait revivre cette époque complexe et fascinante, marquée par des figures aussi diverses que sainte Geneviève,...
Le 6 avril 1199 marque la fin du règne tumultueux de Richard cœur de Lion, roi d’Angleterre et souverain...
L’histoire des Francs est riche en personnages emblématiques, mais peu de figures féminines ont laissé une empreinte aussi durable...
L’histoire médiévale peuple notre quotidien : nous la retrouvons dans les jeux vidéos et les jeux de société, dans...
Franck Ferrand nous plonge au cœur d’une des civilisations les plus fascinantes de l’Histoire : les Mayas.
L’image d’un château fort dressé sur son éperon rocheux évoque instantanément des murailles inexpugnables, des ponts-levis massifs et des...
Chichén Itzá est une ancienne ville maya située entre Valladolid et Mérida dans la péninsule du Yucatán, au Mexique....
Qui sont les initiés ? Un savoir secret sur lequel vient se greffer l’énigme d’un trésor. Le Prieuré de...
À Prague, des étudiants explorent les secrets des manuscrits médiévaux au cœur de la Bibliothèque nationale de République Tchèque....
Si les châteaux forts étaient pourvus de telles fortifications, c’était avant tout pour se défendre des engins de siège,...
De toutes les idées reçues concernant le Moyen Âge, celui qui vient sans nul doute en tête de liste...
L’archéologue Peter Eeckhout explore les chantiers en cours. Des fouilles récentes réalisées dans la majestueuse cité de Kilwa, en...
Le général Samouraï Tokugawa Ieyasu est une figure imposante de l’histoire du Japon et le chef guerrier le plus...
Léonard arrive à Milan invité par le duc Ludovico Sforza. Il exerce plusieurs métiers différents, se déclarant architecte, ingénieur,...
En 1080, les Normands avaient pour ambition d’ériger un édifice religieux qui surpasse tous les autres pour démontrer leur...
Les forteresses bâties au Moyen-Age, simple fonction de défense militaire ? Loin des préjugés que nous pouvons avoir sur...
Soudain, surgit de la brume un dragon à la gueule menaçante… c’est la proue d’un bateau viking venu des...
Au départ, ces guerriers étaient un peuple barbare, qui a offert ses services à l’Empire romain. Lorsque ce dernier...
