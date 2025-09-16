Documentaire

À l’initiative du musée d’Histoire de l’art de Vienne, une équipe internationale de chercheurs et d’historiens mène l’enquête sur le plus célèbre trésor du Saint Empire romain germanique : la couronne portée par ses empereurs lors de leur sacre.

La collection du Trésor impérial de Vienne abrite l’un des ensembles les plus inestimables d’Europe : les « regalia » du Saint Empire romain germanique, ces joyaux dont étaient parés les souverains lors de leur sacre. Parmi eux, l’orbe, l’épée, le sceptre, et le plus grand symbole de leur puissance : la couronne impériale. Chef-d’œuvre d’orfèvrerie serti de pierres précieuses, semi-précieuses et de perles, ce joyau d’or et d’émail de trois kilos demeure mystérieux à plus d’un titre. Si l’on estime que la coiffe a pu être fabriquée entre 950 et 1150, l’on ignore encore où, ainsi que l’identité de celui ou de ceux qui l’ont façonnée. Sortant la précieuse couronne de sa vitrine blindée, une équipe scientifique internationale, réunie autour du conservateur Franz Kirchweger, se lance dans une enquête sur ses origines…

Un millénaire d’histoire européenne

Du Moyen Âge à sa dissolution en 1806, le Saint Empire romain germanique a unifié une large partie de l’Europe, transcendant pendant plus de huit cents ans frontières linguistiques, confessionnelles et culturelles. Attribut de ses empereurs successifs, qui la portaient uniquement le jour de leur sacre, la couronne du Saint Empire est le plus célèbre des joyaux de cette puissance disparue. Dans le cadre d’une campagne d’étude interdisciplinaire lancée par le musée d’Histoire de l’art de Vienne, une collaboration inédite a réuni des historiens de l’art et des chercheurs de plusieurs institutions européennes. De la capitale autrichienne à Nuremberg et Aix-la-Chapelle, en Allemagne, en passant par Paris, où une statue équestre sur le parvis de Notre-Dame présente Charlemagne arborant la fameuse couronne – qu’il n’a cependant jamais portée, son règne étant antérieur à sa datation présumée –, ce documentaire déploie près d’un millénaire d’histoire européenne, exhumant documents, dessins et archives. Et révèle, notamment grâce à l’analyse au microscope numérique en trois dimensions, des détails insoupçonnés d’une pièce d’orfèvrerie de toute beauté.

Documentaire de Klaus T. Steindl (2025, 52mn) disponible jusqu’au 19/12/2025