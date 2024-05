Podcast



Le Prince Noir, grand capitaine anglais de la Guerre de Cent Ans, a cet après-midi retenu l’attention de Franck Ferrand. Il nous raconte le Prince Noir, à commencer par la plus belle page de son épopée française : la chevauchée de Poitiers. Également connu sous le nom d’Edward de Woodstock, il était le fils aîné du roi Édouard III d’Angleterre et a laissé une marque indélébile sur les champs de bataille et dans les annales de l’histoire militaire.

Le Prince Noir a gagné son surnom légendaire en raison de son armure noire, mais c’est surtout grâce à ses compétences militaires exceptionnelles qu’il est entré dans la postérité. Ses prouesses sur le champ de bataille ont été remarquables dès son plus jeune âge, et il a rapidement acquis une réputation de tacticien brillant et de chef charismatique.

Sa carrière militaire a véritablement décollé lorsqu’il a été envoyé en France pour combattre pendant la Guerre de Cent Ans, un conflit prolongé et sanglant entre l’Angleterre et la France pour le contrôle du trône français. Le Prince Noir a joué un rôle central dans de nombreuses batailles cruciales de cette guerre, notamment la bataille de Crécy en 1346 et la bataille de Poitiers en 1356.

À Crécy, ses tactiques novatrices et sa capacité à exploiter pleinement les avantages de l’armée anglaise, notamment l’arc long, ont abouti à une victoire écrasante pour les Anglais, malgré leur infériorité numérique. Sa victoire à Poitiers, où il a capturé le roi de France Jean II, a été un autre moment décisif qui a renforcé sa réputation de génie militaire.

Mais le Prince Noir était bien plus qu’un simple guerrier. Il était également un homme politique habile, jouant un rôle crucial dans la gestion des affaires de l’État pendant les absences de son père. Sa gouvernance en Aquitaine, une région sous domination anglaise en France, a été saluée pour sa stabilité et son efficacité.

Cependant, malgré ses succès militaires et politiques, la vie du Prince Noir a été assombrie par des revers personnels. Sa santé a commencé à décliner à un jeune âge, et il est décédé prématurément à l’âge de 45 ans, laissant derrière lui un héritage complexe et controversé.