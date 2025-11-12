Ressources Dans la même catégorie

Podcast Le chevalier inconnu du récit Arthurien Pendant plus de sept siècles, un roman sommeillait dans les archives : celui d’un chevalier du nom de Ségurant...

Podcast Gilles de Rais, la légende sanglante Gilles de Rais, de son vrai nom, Gilles de Montmorency-Laval, est né à la fin de l’année 1404. C’est...

Podcast Pétrarque (1304-1374) Au cœur de la Renaissance italienne, une figure émergeante se distingue par son génie polyvalent, sa sensibilité poétique et...

Podcast La Pyxide d’al-Mughira – Les enquêtes du Louvre Au coeur des salles des Arts de l’Islam palpite un mystérieux chef-d’œuvre : la Pyxide d’al-Mughīra. Une délicate boîte...

Article 22 juillet 1298 : bataille de Falkirk – défaite de William Wallace Le 22 juillet 1298, une bataille décisive se déroule à Falkirk, où les forces écossaises, dirigées par le célèbre...

Podcast Comment vivait le peuple vénitien au quotidien ? Venise a su, dès l’époque médiévale, faire de sa particularité géographique un atout militaire et commercial indéniable. Sa puissance...

Podcast Marco Polo (1254-1324) Marco Polo, né en 1254 à Venise, était bien plus qu’un simple voyageur. Il était un pionnier audacieux, un...

Article Les secrets du manuscrit de Voynich Le manuscrit de Voynich est l’un des mystères les plus intrigants et persistants du monde des manuscrits anciens. Découvert...

Podcast L’histoire médiévale dans tous ses états L’histoire médiévale peuple notre quotidien : nous la retrouvons dans les jeux vidéos et les jeux de société, dans...

Documentaire Les mystères de l’Histoire – Le roi Arthur Le roi Arthur a-t-il réellement existé ? Des fouilles récentes pourraient confirmer que la figure du roi Arthur s’est...

Podcast Léonard de Vinci, son dernier voyage en France Découvrez le récit consacré à Léonard de Vinci, maître italien et peintre évidemment de La Joconde. C’est cette œuvre...

Documentaire Le Levant : histoire du Moyen-Orient vu par les monuments ll y a environ mille ans, le Levant devenait le théâtre d’affrontements violents entre l’Islam et la chrétienté. Ces...

Article Comment est mort Vlad Tepes ? Vlad Tepes, également connu sous le nom de Vlad l’Empaleur ou Vlad III, est une figure historique entourée de...

Documentaire Dans le sillage de Vasco de Gama \r

En 1497, après bien des hésitations, le Portugal confie à Vasco de Gama le soin de doubler la pointe...

Podcast L’Amérique précolombienne : l’empire solaire des Aztèques Dans l’histoire de l’Amérique du Sud, les Incas et Aztèques font figure d’exception : ce sont des empires solaires...

Documentaire Louis IX, Saint-Louis Le XIIIe siècle français est souvent qualifié à juste titre de « siècle de Saint Louis ». Né à Poissy le 25 avril...

Conférence Louis XI, un roi soldat Le musée de l’Armée et l’Université permanente de la Ville de Paris ont proposé, en écho à l’exposition Chevaliers...

Documentaire Enquêtes Archéologiques – Aux origines d’Angkor Dans les montagnes du Cambodge, à 50 kilomètres du majestueux site d’Angkor, l’archéologue Jean-Baptiste Chevance fouille sans relâche les...