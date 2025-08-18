Au XIᵉ siècle, le duché de Gascogne apparaît comme un territoire à la fois riche de son passé et en pleine mutation politique, sociale et culturelle. Héritier d’une tradition carolingienne, il constitue une mosaïque de terres s’étendant des Pyrénées à la Garonne et de l’Atlantique aux confins de l’Armagnac, où coexistent des influences gasconnes, basques et aquitaines. Son histoire s’inscrit dans une période de recomposition féodale, marquée par l’émergence de nouvelles puissances locales et par le jeu complexe des alliances matrimoniales.