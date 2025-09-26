Fille de Louis XI, Anne de France se révèle très tôt être une stratège redoutable. À la mort du Roi, Anne prend les rênes du pouvoir et assure la régence pour protéger le trône de son frère, le futur Charles VIII. Par un subtil jeu d’alliances, elle orchestre le mariage de Charles avec Anne de Bretagne, fortifiant ainsi le royaume. Découvrez cette reine de l’ombre qui a marqué la Renaissance de son empreinte.