Située au cœur de la jungle luxuriante du Chiapas, au sud du Mexique, Palenque s’impose comme l’une des cités...
Saladin, de son nom complet Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb, est une figure historique dont l’image oscille constamment entre...
Quand on pense aux chevaliers, on imagine aussitôt des hommes nobles et puissants, vêtus d’armures étincelantes, montant fièrement leur...
A la fin du Moyen-Age, l’artillerie de siège a connu de tels progrès que l’architecture des châteaux forts s’est...
Qui étaient les Vikings ? Des pillards sans foi ni loi ou de fins stratèges politiques ? Portaient-ils des...
Espace multiple et complexe de l’époque médiévale, l’Empire carolingien a été administré par diverses institutions clés, mêlant pouvoir local...
Si les châteaux forts étaient pourvus de telles fortifications, c’était avant tout pour se défendre des engins de siège,...
La maçonnerie a révolutionné les structures défensives des châteaux forts au Moyen-Age, remplaçant les anciennes tours de bois en...
Rédigés sous forme de pictogrammes, les codex aztèques sont des écrits ressemblant à des livres d’images retraçant la vie...
S’appuyant sur les découvertes archéologiques les plus récentes, ce film lève le voile sur l’origine des statues monumentales qui...
Angkor Vat est le plus grand des temples du complexe monumental d’Angkor au Cambodge. Il fut construit par Suryavarman...
Les Burgondes, un peuple originaire de Scandinavie, marquent l’histoire de l’Europe de manière singulière au cours des premiers siècles...
Au Pérou, la découverte par des archéologues de trois sépultures remplies de momies apporte de nouvelles informations sur les...
Né en 1470, Edouard V fut roi d’Angleterre durant seulement deux mois. Son court règne fut dominé par l’influence...
Soudard féodal avide, preux chevalier défenseur de la chrétienté, roi de Jérusalem… : qui était vraiment Godefroid de Bouillon...
Au XVe siècle, l’imprimerie à caractères mobiles apparaît au cœur de l’Europe, entre Strasbourg et Mayence. Derrière cette innovation,...
\r\nLa civilisation maya, extrêmement avancée, n’a cessé de fasciner chercheurs et aventuriers depuis sa redécouverte dans la forêt tropicale...
Filles des premières loupes ou « pierres de lecture » du Moyen Âge monastique, les bésicles accompagnent l’invention du papier et la...
Ce n’est évidemment pas un hasard de l’histoire si Gengis Khan a tant marqué l’histoire de la Chine. Rares...
En se promenant en bas de la citadelle de Calvi, on découvre une stèle signalant les murs encore debout...
