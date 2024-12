Documentaire

Premier port du royaume de France, la ville fortifiée d’Aigues-Mortes a une histoire incroyablement riche et est particulièrement bien préservée. Mêlant fiction historique de qualité, vues aériennes à couper le souffle et gros plans spectaculaires au plus près des monuments, ce docu-fiction raconte l’histoire de la fondation du port d’Aigues-Mortes par le roi Saint-Louis, en vue des départs des 7ᵉ et 8ᵉ Croisades.

Réalisateur : Xavier Lefebvre