Documentaire

A l’issue de la première croisade, quatre principautés chrétiennes, appelées Etats Latins d’Orient, ont été fondées : le Royaume de Jérusalem (1099-1291), la Principauté d’Antioche (1098-1268), le Comté d’Edesse (1098-1146) et le Comté de Tripoli (1102-1288). Gouvernées par des seigneurs francs, ces principautés ont réussi à s’imposer dans la région malgré leur superficie réduite, l’éloignement géographique avec l’Europe et des tensions récurrentes avec les voisins musulmans, mais également byzantins. En 1137, à 3400 kilomètres à l’ouest de Jérusalem, dans la richissime ville de Bordeaux, se célèbre un mariage royal : l’héritier du royaume des Francs épouse la duchesse d’Aquitaine, la belle Aliénor. Les époux sont jeunes et inexpérimentés, et ils vont très vite se retrouver à devoir gérer les affaires du royaume, entre tensions vassaliques, conflits, manigances, le tout source d’erreurs politiques petites et grandes, de la part du roi comme de la reine… Lorsqu’en 1144, 45 ans après la prise de Jérusalem, la cité d’Edesse retombe sous domination turque, l’Église, sous l’impulsion de Bernard de Clairvaux, lance le prêche d’une seconde croisade, à laquelle répondront aussitôt à nouveau de nombreux barons mais également pour la première fois de grands monarques tels que l’empereur des Allemands et… le roi des Francs et son épouse !… Un périlleux voyage pour ce qui semble à l’époque l’autre bout du monde, et qui ne laissera indemne ni le monde chrétien, ni le couple royal…