Documentaire

Sept siècles après la mort du génie italien Dante Alighieri et par le prisme de son chef-d’oeuvre, « La divine comédie », un décryptage de la période troublée où il vécut. Auteur visionnaire de “L’enfer”, premier livre de La divine comédie, Dante Alighieri, poète, philosophe et diplomate d’une Florence divisée et convoitée, notamment par les banquiers, s’est employé, au début du XIVe siècle, à comprendre le monde de son temps. Inspirée par les troubles et la violence qui le plongent dans le chaos, sa vision de l’au-delà, catholique et intransigeante, a tant marqué qu’elle continue d’imposer une image apocalyptique de l’enfer, royaume de feu, de soufre et de souffrance, peuplé de démons et d’âmes torturées. Témoin et chroniqueur remarquable de ce Moyen Âge finissant, traversé de luttes impitoyables et d’intrigues, le génie italien a exposé dans son chef-d’œuvre son analyse de la vie et des actes de ses protagonistes, qu’il place en enfer, au purgatoire ou au paradis. Son poème épique met ainsi en scène une période d’une extraordinaire complexité en Europe, où rois, empereurs, papes, cités-États et seigneurs de la guerre s’affrontent dans une partie d’échecs sans merci. Dans cet imbroglio, trois grandes puissances, le royaume de France, l’État pontifical, soucieux d’étendre sa sphère d’influence, et le Saint Empire romain germanique en déclin, se disputent le contrôle de la péninsule italienne, préambule à la domination du continent.

Douloureux exil

Ce documentaire explore une période tumultueuse à travers le regard de Dante, penseur et écrivain farouchement indépendant, condamné à un douloureux exil qui transformera profondément sa production littéraire. S’appuyant sur de rigoureuses recherches, ce film en forme d’hommage au poète reconstitue les faits marquants de ce temps, qu’il a retranscrits avec passion dans cette véritable somme sacrée, tandis que professeurs et historiens décodent son écriture métaphorique et son époque fondatrice de l’Europe chrétienne moderne.

Documentaire de Jesus Garcès Lambert (2021, 1h29mn)

Disponible jusqu’au 03/02/2025