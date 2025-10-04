Article

Charles III, dit le Simple, est une figure mal comprise de l’histoire carolingienne. Son surnom, souvent interprété à tort comme un signe de naïveté, signifie en réalité “honnête” ou “sans détour”.

Derrière cette image faussement candide se cache un souverain rusé, à la fois diplomate et réaliste, dont le règne a posé les fondations d’un équilibre politique durable, bien que fragile, entre les rois et les grands seigneurs du royaume.

Une jeunesse sous le signe de la fragilité

La faiblesse du pouvoir royal au moment de la naissance de Charles III annonçait déjà les difficultés à venir.

Fils posthume de Louis II le Bègue, encore enfant à la mort de son demi-frère Carloman II, Charles réunit tous les handicaps possibles pour attiser la méfiance et la révolte des nobles.

Sa jeunesse, bien qu’un frein au départ, fut compensée par une régence exercée pendant trois ans par Charles le Gros, empereur d’Occident et roi d’Alémanie.

Cette régence témoignait d’une solidarité encore vivace entre les Carolingiens d’Orient et d’Occident, preuve que l’esprit impérial n’était pas tout à fait mort après Charlemagne.

La régence permit de maintenir un semblant d’unité politique.

Les liens familiaux carolingiens renforcèrent l’idée d’un pouvoir héréditaire légitime.

Elle retarda la montée en puissance des grandes familles féodales.

« Même affaibli, l’empire carolingien conservait encore une aura qui imposait le respect aux plus puissants seigneurs. »

Mais la déposition de Charles le Gros en 887 mit brutalement fin à cette cohésion : le jeune Charles se retrouva livré aux ambitions des comtes et ducs qui convoitaient un trône affaibli. Parmi eux, un certain Eudes de Paris, comte énergique et déjà populaire, s’imposa temporairement comme roi.

L’émergence des Robertiens : une menace pour la dynastie

Le véritable drame du règne de Charles le Simple ne fut pas tant les invasions vikings que la montée en puissance d’une nouvelle lignée, celle des Robertiens.

Contrairement à une noblesse dispersée, cette famille sut concentrer pouvoir, alliances et influence, devenant ainsi la principale menace pour la dynastie carolingienne.

« Les Robertiens furent aux Carolingiens ce que les Pippinides furent aux Mérovingiens : les faiseurs de rois avant de devenir rois eux-mêmes. »

Ces seigneurs, issus du comté de Paris, tirèrent parti du déclin de l’autorité royale pour étendre leur domination. À la différence des Pippinides quelques générations plus tôt, ils n’hésitèrent pas à contester ouvertement le trône.

Leur prestige reposait sur une filiation supposée avec Charlemagne à travers Hugues le Grand, descendant de Carloman, roi d’Italie sous le nom de Pépin.

Déchue de son héritage italien, cette branche reçut en compensation le comté de Vermandois, une maigre consolation mais une reconnaissance implicite de leur légitimité. Cette tension entre branches carolingiennes rivales allait bientôt fracturer durablement le royaume.

Le double règne et l’accord avec Eudes

Lorsque Charles atteint l’âge de quatorze ans, il décide de reprendre les rênes du pouvoir. Le 28 janvier 893, il est sacré roi à Reims par Foulques le Vénérable, archevêque loyal et fervent défenseur de la légitimité carolingienne.

Le royaume se retrouve alors avec deux souverains : Eudes et Charles. Après des années de tension, un accord finit par être trouvé. Il stipulait qu’à la mort d’Eudes, Charles deviendrait seul roi de Francie occidentale, une sorte de régence déguisée qui permettait de préserver une paix fragile.

« Dans un royaume écartelé entre ambitions féodales et nostalgie impériale, cet accord fut un sursis plus qu’une victoire. »

La situation restait périlleuse : les Vikings continuaient leurs incursions, et les terres du nord vivaient dans une insécurité permanente. Ce contexte força les deux souverains à une entente de circonstance face à une menace commune.

Le péril viking et la diplomatie pragmatique de Charles

Depuis près d’un siècle, les Vikings ravageaient les côtes et les vallées fluviales de la Gaule. Le souvenir de Charlemagne semblait bien lointain face à ces attaques incessantes.

Malgré quelques éclats héroïques, comme la résistance de Robert le Fort lors du siège de Paris, les Francs préféraient souvent payer tribut plutôt que d’affronter ces guerriers redoutables.

« L’or des Francs, plus que leurs armes, acheta la paix au prix de leur fierté. »

Charles, conscient des limites militaires de son royaume, décida d’adopter une politique de conciliation : en 911, par le traité de Saint-Clair-sur-Epte, il céda au chef viking Rollon la région de la Basse-Seine. Cette concession, longtemps raillée, s’avéra en réalité une manœuvre diplomatique brillante.

Les raids vikings cessèrent presque immédiatement.

Rollon devint le premier duc de Normandie , fidèle vassal du roi.

, fidèle vassal du roi. Les Normands contribuèrent plus tard à la stabilité et à la prospérité du royaume.

La naissance de la Normandie : un coup de génie royal

Ce traité, souvent perçu comme une faiblesse, fut en réalité le fondement de la Normandie. En légitimant l’installation des Vikings sur la Basse-Seine, Charles mit fin à des décennies de pillages et transforma d’anciens ennemis en alliés.

« En un seul acte, Charles transforma la peur en fidélité, et la terre du chaos en bastion du royaume. »

Les Normands, loin de détruire ce territoire, le développèrent. Rouen et Bayeux prospérèrent, et leurs ducs devinrent bientôt des acteurs essentiels de la politique française.

Ce geste visionnaire fit de Charles le Simple un roi pragmatique, capable de penser à long terme dans un monde de rivalités féodales.

L’ambition lotharingienne et la chute du roi

Mais si le traité de 911 fut un succès éclatant, la tentative de Charles de rattacher la Lotharingie fut un désastre. Il se heurta à une coalition de seigneurs puissants, soutenus par Rodolphe de Bourgogne et Robert de Paris.

« La grandeur d’un roi se mesure souvent non à ses victoires, mais à la manière dont il affronte ses défaites. »

Cette campagne mal engagée conduisit à sa destitution en 922, puis à son emprisonnement par Herbert de Vermandois, descendant des Carolingiens qu’il avait lui-même tenté de contenir.

Déchu, trahi et isolé, Charles mourut en captivité en 929, tandis que son rival Robert le Fort était élu roi. Ainsi s’achevait la dynastie carolingienne en France occidentale.

Conclusion : un roi trop lucide pour son temps

Charles le Simple n’était ni faible ni sot. Il fut un roi lucide dans un monde brutal, un diplomate qui préféra la stabilité à la gloire, et un stratège qui comprit avant les autres que le pouvoir reposait désormais sur les alliances plus que sur la conquête.

En cédant la Basse-Seine à Rollon, il posa les bases d’un modèle politique nouveau, fondé sur la fidélité contractuelle, qui annonçait déjà l’esprit féodal. Son surnom, “le Simple”, ne désigne donc pas l’idiotie, mais la droiture et la clarté de son jugement.

À l’heure où les rois capétiens s’apprêtaient à hériter du trône, l’ombre de Charles le Simple planait encore : celle d’un souverain discret, incompris, mais visionnaire, dont les choix allaient façonner l’histoire de France pour des siècles.