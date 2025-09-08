En 1996, l’historien Jacques Le Goff bouleversait l’historiographie en publiant son Saint Louis chez Gallimard. À l’époque, l’ouvrage fut considéré comme un véritable événement littéraire et scientifique. Même si ce travail avait était absolument considérable et le fruit de plus d’une décennie de recherches, le sujet n’en était pas pour autant épuisé. Dans son sillage, de nombreux historiens se sont penchés sur des aspects mis de côté par le grand médiéviste. Au cours de cette émission, nous nous intéressons avec Marie Dejoux sur ces aspects méconnus : la spiritualité du roi et la question de la modernité de ses pratiques ; son investissement guerrier en tant que roi de paix et de guerre ; enfin son son rôle déterminant en tant qu’instigateur d’une institution qui allait prendre une ampleur considérable dans les siècles suivants : le Parlement.