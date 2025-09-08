Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La découverte de l’Islande par les Vikings au 9e siècle Les talents de navigation et de construction navale des Vikings sont peut-être leurs plus grands accomplissements.

Podcast Être enfant au Moyen Âge Le Moyen Âge souffre encore auprès du grand public d’une image de période sombre, violente et obscurantiste. Cette conception...

Documentaire Comment la monnaie en papier a-t-elle vu le jour ? L’empereur mongol Kubilai Khan (1215-1294) a unifié son immense empire grâce à une toute nouvelle monnaie, qui n’était faite...

Documentaire Au temps des chevaliers – Partie 1 Au temps des chevaliers (le royaume de France à la fin du moyen âge) : Fred passionné par le...

Documentaire Au temps des chevaliers – Partie 2 Au temps des chevaliers (le royaume de France à la fin du moyen âge) : Fred, passionné par le...

Podcast La véritable histoire de Philippe VI, le premier des Valois Stéphane Bern raconte un roi qui a été choisi pour l’être, un « roi trouvé » oui, mais un roi habile...

Documentaire Les origines de la Normandie La Normandie est une région historique et culturelle située dans le nord-ouest de la France. Son nom vient des...

Podcast La fin d’un monde: les vikings Saviez-vous qu’au VIIIème siècle, les raids vikings ont en grande partie favorisé la christianisation du monde viking? Dépeints avec...

Documentaire A la fin du moyen âge, septembre 1450 Le passage de soldats au château de Crèvecoeur-en-Auge est l’occasion pour de vivre dans une famille de laboureurs à...

Documentaire Île de Pâques, l’heure des vérités (2/2) S’appuyant sur les découvertes archéologiques les plus récentes, ce film lève le voile sur l’origine des statues monumentales qui...

Article Comment est mort Vlad Tepes ? Vlad Tepes, également connu sous le nom de Vlad l’Empaleur ou Vlad III, est une figure historique entourée de...

Documentaire Dossiers secrets – Marco Polo \r

Depuis le XIIIème siècle, Marco Polo est décrit comme un des plus grands voyageurs du monde entier. Il est...

Documentaire Les secrets des Vikings – Le trésor perdu Vers 1070 ap. JC, cinq navires ont été délibérément échoués afin de bloquer la voie de navigation et de...

Podcast Héloïse & Abélard, une histoire de désir au Moyen-Âge Place à l’amour dans Au cœur de l’Histoire ! Virginie Girod vous raconte l’idylle d’Héloïse et d’Abélard au XIIème...

Podcast Les « secrétaires de mairie » au Moyen Âge Quand les villes renaissent au XIe siècle, elles ont besoin d’agents pour rédiger leurs innombrables actes publics. Elles font...

Documentaire Louis XII, le père du peuple Louis XII, surnommé le «Père du peuple» par les Etats généraux de 1506, symbolise la monarchie modérée ; son...

Article Espions et donjons, l’art de la surveillance au Moyen Âge Le Moyen Âge est une période historique fascinante, marquée par des structures architecturales imposantes comme les châteaux forts et...

Article Brunehaut : une reine influente dans l’histoire des Francs L’histoire des Francs est riche en personnages emblématiques, mais peu de figures féminines ont laissé une empreinte aussi durable...

Documentaire Charles VIII, l’affable (1484-1498) Charles VIII est le fils de Louis XI et de Charlotte de Savoie. A la mort de son père,...