Documentaire

L’île de Kilwa en Tanzanie abrite les plus anciens monuments d’Afrique de l’Est, des œuvres historiques insoupçonnées, aujourd’hui classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Les habitants ont appris les techniques pour tailler la pierre et restaurer. Ils ont réhabilité les ruines du grand palais et de la vieille mosquée… Documentaire réalisé par Gilles RAGRIS, Sandrine FEYDEL, Via Découvertes Production pour Thalassa.