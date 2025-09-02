La Normandie est une région historique et culturelle située dans le nord-ouest de la France. Son nom vient des Vikings qui ont envahi la région au IXe siècle et l’ont appelée « Normandie », qui signifie « terre des hommes du nord ».
Stéphane Bern raconte un roi qui a été choisi pour l’être, un « roi trouvé » oui, mais un roi habile...
Saviez-vous qu’au VIIIème siècle, les raids vikings ont en grande partie favorisé la christianisation du monde viking? Dépeints avec...
Charlemagne, également connu sous le nom de Charles le Grand, est une figure emblématique de l’histoire médiévale européenne dont...
À l’aube des temps modernes, le frère dominicain Jérôme Savonarole (1452-1498) bouleverse littéralement la société politique et religieuse de...
En Orient, la traite des esclaves était alors un commerce lucratif et chaque empire voulait sa part du gâteau.
Perchée sur une crête, l’incroyable forteresse Peyrepertuse dans l’Aude est une merveille d’architecture, cousine du château de Carcassonne.
Située au cœur de la jungle luxuriante du Chiapas, au sud du Mexique, Palenque s’impose comme l’une des cités...
Saladin, de son nom complet Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb, est une figure historique dont l’image oscille constamment entre...
Pendant plus de trois siècles, les Vikings ont pris la mer pour partir en guerre. Mais étaient-ils vraiment des...
Au XIVe et le XVIIIe siècle, certaines flambées, plus agressives que d’autres, cumulées aux guerres et aux famines, firent...
Qui étaient le templiers ? Pour le roi Philippe Le Bel, ces prêtres guerriers riches et puissants représentaient une...
\r\n\r\nPartez au coeur des montagnes du Pérou, à la rencontre avec le peuple Chachapoya ! Découvrez comment cette tribu...
Ce documentaire reviens sur le califat Omeyyade de Damas à Al-Andalus, la bataille de Poitiers et Abderahman Al Ghafiqi...
Dans tout l’arc méditerranéen, à la fin du Moyen Âge, les princes, les prélats, des nobles et de grands...
Le chevalier Du Guesclin, est l’un des plus grands héros de notre Histoire de France. Ce Breton qui s’est...
La réalité de la vie de Léonard et le mystère de ses œuvres révélées et racontées par Gonzague SAINT...
Que s’est-il passé en l’an mil ? Rien : cette date ne correspond à aucun événement majeur. Le thème...
Le 13 octobre 1307, le Roi de France Philippe le Bel lance une vaste opération policière, en vue de...
Jeanne d’Arc, figure emblématique de l’histoire de France, demeure l’une des héroïnes les plus fascinantes et énigmatiques de l’époque...
L’île de Kilwa en Tanzanie abrite les plus anciens monuments d’Afrique de l’Est, des œuvres historiques insoupçonnées, aujourd’hui classées...
