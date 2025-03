Documentaire

Si l’Aveyron est connu pour ses nombreux et pittoresques petits villages et ses grands sites touristiques comme le fameux Viaduc de Millau, Conques, Roquefort, le Larzac, l’Aubrac… c’est également un département que l’on site pour son musée Soulages.

Inauguré en mai 2014, ce musée situé au cœur de Rodez, attire les touristes français et étrangers. En terme de tourisme, le musée Soulages est aujourd’hui une référence de l’Aveyron et même de la France tout comme peut l’être Nice, la Bretagne ou l’Alsace avec son Alsace wine route .

L’artiste Pierre Soulages

Artiste contemporain de renommée internationale, né à Rodez le 24 décembre 1919, Pierre Soulages est un artiste du pays ! C’est un graveur et un peintre dont la couleur de prédilection est le noir qu’il sait travailler et façonner en profondeur, en épaisseur et en luminosité pour créer des œuvres incroyables.

L’architecture du musée

Cet immense et imposant bâtiment en forme de cubes est l’œuvre de trois grands architectes espagnols : Rafael Aranda, Carme Pigem et Ramon Vilalta d’un cabinet d’architecture catalan « RCR Arquitectes ». Ce monument est aussi décalé et impressionnant que les toiles ou les sculptures qu’il abrite.

La collection du musée

Ce bel endroit regroupe la plus grande collection au monde de l’artiste Pierre Soulages. En effet, en 2005, ce dernier accepte de faire un don de plus de 500 œuvres qui retracent toutes les techniques et supports employés au cours de sa carrière : sérigraphie, lithographies, peintures, ainsi que le travail préparatoire des vitraux de l’abbaye de Conques qu’il a créés.

Plus tard, cette donation fera partie intégrante du musée aux côtés d’expositions temporaires dédié à d’autres artistes.

Voici quelques éléments de sa collection permanente :

Une centaine de peinturessur papier dont la précieuse collection des Brous de noix…

L’œuvre «imprimé » (eaux-fortes, lithographies, sérigraphies) qui compose un pan entier de la production de Pierre Soulages ;

Nombreuses peintures réalisées de 1946 à 1986 qui partent d’un recouvrement partiel ou total de la toile par différentes nuances de noirs avec pour certaines un travail sur les

Visite du musée

Vous pourrez venir toute l’année visiter cet endroit aussi insolite qu’intéressant car le musée Pierre Soulages est ouvert toute l’année du mardi au vendredi : 10h-13h / 14h-18h et les samedi et dimanche de 10h à18h. A notre qu’en juillet et en août, il est ouvert en continu du lundi au dimanche de 10h à18h.

La bibliothèque du musée Soulages est accessible à tous, gratuite et en accès libre.

Alors, si vous avez l’occasion de passer un petit week-end dans l’Aveyron, ne ratez surtout pas une visite tout aussi culturelle que ludique de ce temple du noir qui éclaire si bien le département !