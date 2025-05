Documentaire

Surnommée le « Sunshine State », la Floride aligne ses plages de rêve face aux eaux turquoise de la mer des Caraïbes. Dans ce film signé Pierre Brouwers, on explore non seulement les cités emblématiques et les lieux cultes du tourisme, mais aussi une facette plus intime de cet État fascinant : les traditions amérindiennes au cœur des Everglades, l’âme cubaine qui anime les rues de Miami, ou encore l’héritage littéraire de Key West, hanté par le souvenir d’Hemingway. À travers sa caméra, le réalisateur scrute les coulisses d’un territoire où le rêve américain se vit au quotidien, à la recherche de ce qui se cache derrière les cartes postales.

Par Pierre Brouwers.

Format 52′