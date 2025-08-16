Documentaire

Venant d’Amazonie, les Wayuu sont issus du peuple Arawak. Ils se sont établis sur la péninsule de Punta Gallinas, il y a plus de 1000 ans.

Ce peuple guerrier est le seul à avoir résisté aux conquêtes Espagnols.Et s’ils ont pu survivre dans ce désert, c’est que ces dunes recèlent un véritable trésor : de l’eau douce.

Découvrez avec Jose Gonzales, un guide et membre de la communauté Wayuu, le mode de vie paisible de ce peuple inspirant.

Extrait du film : “Voyage à travers les couleurs – La Colombie en jaune”

Réalisation : Guy Beauché

