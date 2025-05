Documentaire

Partagée entre Haïti et la République dominicaine, l’île d’Hispaniola rappelle que les Grandes Antilles ne se résument pas à quatre nations, mais bien à cinq pays riches d’identités multiples. De La Havane à San Juan, en passant par Kingston ou Port-au-Prince, ce film signé Pierre Brouwers nous embarque dans un périple envoûtant au cœur des Caraïbes, là où l’histoire coloniale a imprimé sa marque autant dans les paysages que dans les traditions. Au fil de ce voyage vibrant, entre rythmes de salsa, merengue endiablé, rituels vaudous et carnavals colorés, chaque escale révèle les spécificités géographiques, culturelles et économiques de ces îles fascinantes. Une immersion tropicale, envoûtante et éclairante, où passé et présent se conjuguent au rythme des tambours et du soleil.

Par Pierre Brouwers.

Format 52′