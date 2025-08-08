Documentaire

Dans le nord de la Chine, dans la province de Shanxi, se trouve le village de Lijiashan, un village de maisons troglodytes. La construction de ce village remonte à la dynastie Ming, il y a plus de cinq siècles.

Les habitants d’aujourd’hui, qui sont une petite cinquantaine, vivent toujours dans ces maisons creusées dans la montagne. Et pour cause, celles-ci sont particulièrement agréables à vivre, nous dit Chen.

Jugez-en par vous-même !

Extrait du film : “Voyage à travers les couleurs – La Chine en jaune”

Réalisation : Guy Beauché

