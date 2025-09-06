Documentaire

Au cœur de Rangoun s’élève un monument que l’on ne peut manquer: la pagode de Shwedagon.Selon la légende, cette immense stupa abriterait 8 des cheveux de Bouddha, ce qui la rend unique et sacrée.Une chose est sûre en tout cas, l’atmosphère spirituelle du lieu calme les coeurs et invite les esprits à s’abandonner à la méditation.

Extrait du film: « Des monuments et des hommes – Birmanie, La pagode de Shwedagon »

Réalisation : Véronique Legendre & Alexis Barbier-Bouvet

Production: ZED & ARTE France